Мадонна поразила своих поклонников прекрасной физической формой.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, певица выложила на своей страничке в Instagram видеоролик с дискотеки.

На кадрах артистка не только выглядит хорошо в свои годы, но и демонстрирует спортивную форму. Так, артистка во время дискотеки смогла постоять на руках.

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