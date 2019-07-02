https://news.day.az/showbiz/1134278.html Мадонна станцевала, стоя на руках - ВИДЕО
Мадонна станцевала, стоя на руках - ВИДЕО
Мадонна поразила своих поклонников прекрасной физической формой.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, певица выложила на своей страничке в Instagram видеоролик с дискотеки.
На кадрах артистка не только выглядит хорошо в свои годы, но и демонстрирует спортивную форму. Так, артистка во время дискотеки смогла постоять на руках.
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