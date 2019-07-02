Джейсон Стэтхем присоединился к Bottle Cap Challenge, открыв бутылку ударом ноги - ВИДЕО
Британский актёр Джейсон Стэтхем присоединился к Bottle Cap Challenge, участниками которого стали многие звезды.
Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, суть флешмоба проста: необходимо при помощи удара ногой с разворота отвинтить крышку у бутылки. Запустили "вирус" дизайнер Эрролсон Хью и боец UFC Макс Холлоуэй, которые бросили вызов музыканту Джону Майеру.
К слову, тот отлично справился с поставленной задачей и предложил проделать то же самое Стэтхему. Естественно, что актёр не растерялся и выполнил трюк в шикарном стиле.
В комментариях под постом Стэтхема самые разные подписчики делятся своей версией выполнения данного трюка. Удивить всех смог тренер по карате Сет Адамс, который поставил бутылку на голову тренировочного манекена и смог сбить крышку.
Добавим, что эстафету уже приняли многие американские звёзды кино и спорта, в числе которых оказался Гай Ричи.
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