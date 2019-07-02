54-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи, которая откровенно рассказала о личной жизни, после двух лет отношений рассталась с молодым возлюбленным Николя Лефевром, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

О разрыве отношений популярная актриса рассказала в интервью французскому изданию F!. По ее словам, теперь только дружба объединяет ее с 36-летним художником.

"Мы очень подходили друг другу. Этот мужчина научил меня многому, но отныне наш полет будет продолжаться на другой высоте - мы стали просто друзьями на всю жизнь", - откровенно призналась Моника.

Отметим, что в последний раз пара вместе появлялась во Франции в начале июня. Они не скрывали своих чувств и целовались перед камерами.

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