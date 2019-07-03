Азербайджанская певица AISEL по результатам отбора ежегодного международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2019" вошла в число 13 финалистов. Финал конкурса пройдет с 24 по 29 августа в российском курортном городе Сочи.

Как сообщает Day.Az, отбор финалист ов конкурса проводило профессиональное жюри, в состав которого входили Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Александр Ревзин и музыкальный продюсер конкурса Анастасия Мухина.

На конкурсе в Сочи AISEL исполнит песню "Огни столицы", которая была презентована в сети сравнительно недавно, а впервые на сцене была исполнена на грандиозной pre-party международного музыкального фестиваля "Жара'19".

Добавим, что вслед за "Огнями столицы" AISEL презентовала в Сети новую авторскую песню под названием "Невероятно", которая также прозвучит на "Новой волне 2019" - трек уже доступен в iTunes и на всех цифровых музыкальных площадках.

"Автором музыки и слов песни "Невероятно" являюсь я сама, продюсированием же мы занимались совместно с Fidan Aliva. Мы работаем, не покладая рук, и на ожидании у нас свыше десятка песен, выпуск второго англоязычного EP альбома и запуск сайта", - рассказывает AISEL, отмечая, что в данный момент полным ходом идет подготовка к выступлению на конкурсе в Сочи.

Н. Гасымова

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