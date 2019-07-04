43-летняя российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в соцсетях пост, в котором назвала тех, кто ее не любит, "кончеными моральными калеками".

Артистка балета прикрепила видео с репетиции постановки "Балерина в зазеркалье цирка", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Не дам вам более возможности на этой творческой странице изливать говнище пустых и безнадежных уродливых завистливых обсуждений", - написала Волочкова.

Балерина посетовала на то, что открыла на время комментарии, после чего на нее снова посыпались гневные комментарии хейтеров.

Она призвала тех, кто ее не любит, отписаться от нее в соцсетях, а завистливым женщинам предложила поражать своих мужчин шпагатами в воздухе, как это делает она.

Волочкова вновь пожаловалась поклонникам на боли в стопе, восхваляя свое терпение и силу воли.

"А вы на высоте попробуйте исполнить такие трюки, милые дамы... Но... Сможете ли...? А музыка!! Полет!! Это моя стезя", - написала Волочкова.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!