В Сети постоянно обсуждают фигуру знаменитой оперной певицы Анны Нетребко. Недавно супруга народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова призналась, что устала слушать комментарии на эту тему и попросила фолловеров, которых у нее полмиллиона, оставить свое мнение при себе.

47-летняя оперная исполнительница решила разом ответить на весь негатив, появляющийся в ее соцсетях. Певица выразила сожаление на тот счет, что большинство людей любит обсуждать лишь чужую внешность.

"Народ! Ты меня забодал! Если у кого-то болит голова на эту тему, так и занимайтесь своим подсчитыванием калорий и измерением сантиметров в талии! Я - человек свободный от этих предрассудков. Меня все в себе устраивает, и никаких 15 кг я не сбрасывала и не собираюсь!" - написала знаменитость в своем микроблоге.

Несмотря на заявление о равнодушии к чужим словам, Нетребко отметила, что вот уже 10 лет носит одежду одного и того же размера. Таким образом она дала понять, что в наборе веса ее обвинять уж точно не стоит.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!