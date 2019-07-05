55-летняя певица Лолита Милявская рассталась с мужем - 44-летним теннисистом Дмитрием Ивановым. Пара оформила отношения 20 марта 2010 года и прожила в браке девять лет.

Неожиданную новость Лолита Милявская сообщила на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По словам певицы, их отношения со временем сошли на нет, супруги стали "ровно относиться друг к другу". Пара разошлась мирно, и артистка не намерена поливать грязью бывшего мужа. При этом Лолита Милявская призналась, что довольно легко пережила развод с Дмитрием Ивановым, однако к новому роману пока не готова. Артистка намерена некоторое время пожить одна.

"Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный "молодой" муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю), а потом плюнула))). Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!! Пожалуй, всё. Статус свободен), но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой))!", - написала Лолита.

Отметим, теннисист Дмитрий Иванов - пятый муж Лолиты Милявской. В разное время певица была замужем за актером Александром Беляевым, Виталием Милявским (как утверждает артистка, брак был фиктивным), продюсером и шоуменом Александром Цекало, от которого воспитывает дочь Еву, и бизнесменом Александром Зарубиным.

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