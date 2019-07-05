Продюсер Бари Алибасов назвал своего сына Бари Алибасова-младшего и пиар-директора Вадима Горжанкина больными людьми.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он заявил в интервью "Комсомольской правде".

Так он отреагировал на сообщения о том, что они зарабатывали на отравлении Алибасова.

По его словам, он никогда не был близок со своим сыном.

"У него рак коры головного мозга или вообще мозг отлетел", - оценил Алибасов поведение пиар-директора Горжанкина.

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