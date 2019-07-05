https://news.day.az/showbiz/1135413.html Рак мозга: Алибасов назвал сына больным
Рак мозга: Алибасов назвал сына больным
Продюсер Бари Алибасов назвал своего сына Бари Алибасова-младшего и пиар-директора Вадима Горжанкина больными людьми.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он заявил в интервью "Комсомольской правде".
Так он отреагировал на сообщения о том, что они зарабатывали на отравлении Алибасова.
По его словам, он никогда не был близок со своим сыном.
"У него рак коры головного мозга или вообще мозг отлетел", - оценил Алибасов поведение пиар-директора Горжанкина.
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