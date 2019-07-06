Супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов, может оспорить брачный договор при разводе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В одном из интервью Лолита заявляла, что такие договоры - необходимость, так как "отдавать свое из гордости - это ненормальные амбиции".

В то же время юристы отметили, что подобные контракты не всегда надежны.

Если супруг Лолиты скажет в суде, что заблуждался при подписании договора, не понимал значения своих действий или страдал каким-либо заболеванием или психическим расстройством, супругам придется делить в суде солидную недвижимость.

Супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов отреагировал на сообщения о разрыве с 55-летней звездой.

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