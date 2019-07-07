Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова в своем инстаграме опубликовала фотографию со своим новым имиджем.

Девочка изменила цвет волос, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До этого у нее были длинные темные волосы, как у мамы. На новом снимке девочка предстала с осветленными локонами.

У поклонников преображение вызвало восторг.

Отмечается, что 20 лет назад, сама Алсу тоже меняла цвет волос на светлый.

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