https://news.day.az/showbiz/1135673.html Дочь Алсу сменила имидж
Дочь Алсу сменила имидж
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова в своем инстаграме опубликовала фотографию со своим новым имиджем.
Девочка изменила цвет волос, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
До этого у нее были длинные темные волосы, как у мамы. На новом снимке девочка предстала с осветленными локонами.
У поклонников преображение вызвало восторг.
Отмечается, что 20 лет назад, сама Алсу тоже меняла цвет волос на светлый.
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