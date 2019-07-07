Режиссер Вуди Аллен представил на сцене театра "Ла Скала" оперу Пуччини "Джанни Скикки". Об этом сообщает Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, премьера оперы Пуччини состоялась 6 июля.

Как отмечается, в постановке приняли участие студенты Академии миланского театра.

При этом Аллен заявил, что был поражен тем, как студенты справились с трудной постановкой.

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