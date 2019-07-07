Американский актер Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни. Об этом сообщает газета Sun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал представитель семьи актера, молодой человек умер во сне из-за приступа, ставшего результатом продолжительной болезни. Другие подробности не сообщаются.

Актер родился 28 мая 1999 года. Известность Бойсу принесли роли в фильмах "Зеркала" и "Одноклассники". Он также снимался в мюзикле "Наследники" и сериале "Джесси".



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