https://news.day.az/showbiz/1135755.html Известный американский актер умер в возрасте 20 лет
Актер родился 28 мая 1999 года. Известность Бойсу принесли роли в фильмах "Зеркала" и "Одноклассники". Он также снимался в мюзикле "Наследники" и сериале "Джесси".
Известный американский актер умер в возрасте 20 лет
Американский актер Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни. Об этом сообщает газета Sun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как рассказал представитель семьи актера, молодой человек умер во сне из-за приступа, ставшего результатом продолжительной болезни. Другие подробности не сообщаются.
Актер родился 28 мая 1999 года. Известность Бойсу принесли роли в фильмах "Зеркала" и "Одноклассники". Он также снимался в мюзикле "Наследники" и сериале "Джесси".
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