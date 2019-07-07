https://news.day.az/showbiz/1135849.html Лолиту чуть не убили после развода с мужем
Лолиту чуть не убили после развода с мужем
Известная певица Лолита направилась с концертами в Донбасс и едва не попала под обстрел, сообщает StarHit, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Исполнительница посетила места боевых действий и пообщалась с местными жителями, которые, судя по комментариям в соцсетях, тепло приняли певицу.
Сама Лолита поделилась с подписчиками историей, как лежала ночью в постели и слышала выстрелы в Дебальцево и Первомайском, расстояние между которыми меньше ста километров.
Она добавила, что сильно переживает за жителей разрушенных городов и надеется на скорейшее завершение конфликта.
Ранее молодой муж Лолиты впервые прервал молчание после разрыва.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре