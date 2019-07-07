Музыкант Григорий Лепс рассказал в инстаграме, что он собирается спеть с американским актером и продюсером Стивеном Сигалом.

По его словам, они запишут совместную композицию в ходе подготовки к фестивалю "Жара".

При этом Лепс не раскрыл подробности и не рассказал своим фанатам, что именно они запишут - новую песню или кавер на одну из композиций из репертуара Лепса.

Кроме того, музыкант выложил снимок со Стивеном Сигалом, который поклонники творчества Лепса хорошо оценили, отметив его зашкаливающий "уровень крутости".

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