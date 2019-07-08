Американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон пережил землетрясение, которое случилось на юге Калифорнии.

Об этом знаменитость сообщил в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На днях Калифорнию сотрясло землетрясение магнитудой 6,6 баллов. По словам исследователей, этот природный катаклизм стал самым сильнейшим в районе за последние два десятка лет.

47-летний Дуэйн, ставший очевидцем землетрясения, рассказал, что явление затронуло его дом, однако существенных повреждений удалось избежать. "Мы сейчас дома. Нас здорово "тряхнуло", но уже все хорошо. Мысленно с теми, кто оказался ближе к опасности. Ребята, берегите себя и будьте готовы", написал Скала в социальной сети.

O землетрясении в Калифорнии также сообщила 63-летняя сестра Майкла Джексона - Ла Тойя. В Instagram звезда выразила беспокойство за свою жизнь. "Это было просто ужасно! Во всем доме страшно шатались люстры и был слышен звук трескающегося пластика. Я до сих пор не могу прийти в себя", - написала певица.

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