Популярная британская певица Дуа Липа, которая примерила наряд украинского бренда, подтвердила роман с американским манекенщиком Анваром Хадид - родным братом известных моделей Беллы и Джиджи Хадид. Пару заметили на лондонском фестивале British Summer Time в минувшие выходные, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По словам очевидцев и судя по фотографиям, разлетевшимся по сети, 23-летняя Дуа Липа и 20-летний Анвар вместе пришли в Гайд-парк. Селебрити весело проводили время, обнимались и целовались, не стесняясь посторонних глаз.

В СМИ давно писали, что Липа и Хадид встречаются. Известно, что певицу и модель познакомила Джиджи Хадид, которая дружит с Дуа Липой уже долгое время.

К слову, еще в прошлом году Дуа Липа отдыхала в Индии с другим манекенщиком - Айзеком Кэрью. Однако, из-за постоянной занятости обоих, знаменитости решили расстаться.

А вот о личной жизни Анвара известно не много. Манекенщику приписывали отношения с Кендалл Дженнер, но сам Анвар эти слухи не подтвердил. Парень предпочитает не комментировать вопросы журналистов и поклонников о его любовных похождениях.

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