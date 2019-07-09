В Сети появился официальный трейлер нового фильма про сказочную ведьму "Малифесента: Владычица тьмы".

Главную роль во второй части также сыграла Анджелина Джоли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, в новой ленте можно увидеть Эль Фаннинг, а также Мишель Пфайффер.

По сюжету киноленты Малефисенте предстоит новая встреча с людьми. Она уже отстояла свое лесное магическое царство от алчного короля людей, а также подружилась с юной принцессой Авророй, которую исполнила Фаннинг.

Отмечается, что первая часть фильма, которая вышла в 2014 году, является ремейком диснеевской "Спящей красавицы".

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