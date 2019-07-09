https://news.day.az/showbiz/1136222.html В Сети появился трейлер новой «Малефисенты»
В Сети появился трейлер новой «Малефисенты»
В Сети появился официальный трейлер нового фильма про сказочную ведьму "Малифесента: Владычица тьмы".
Главную роль во второй части также сыграла Анджелина Джоли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Кроме того, в новой ленте можно увидеть Эль Фаннинг, а также Мишель Пфайффер.
По сюжету киноленты Малефисенте предстоит новая встреча с людьми. Она уже отстояла свое лесное магическое царство от алчного короля людей, а также подружилась с юной принцессой Авророй, которую исполнила Фаннинг.
Отмечается, что первая часть фильма, которая вышла в 2014 году, является ремейком диснеевской "Спящей красавицы".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре