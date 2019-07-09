Британское издание Daily Mail сообщает о переменах в личной жизни бразильской супермодели Адрианы Лимы.

Как сообщает Day.Az, недавно А.Лима рассталась с турецким писателем Метином Хара, роман с которым продлился чуть больше года, но, как видно по снимкам, сделанным папарацци в Греции, по бывшему возлюбленному супермодель больше не горюет, так как с головой ушла в новые отношения.

Новый бойфренд А.Лимы турецкий олигарх Эмир Уяр - владелец сети роскошных отелей и член правления турецкой компании Permak Group. Он вхож в круг мирового шоу-бизнеса, так как часто устраивает вечеринки, на которых появляются знаменитые гости.

В данный момент модель и олигарх, чей роман завязался на отдыхе в Венеции, проводят лето на греческом острове Миконос.

Отметим, что пара не скрывается от папарацци, но при этом не делает каких-либо официальных заявлений о своих отношениях.

Н. Гасымова

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