Нейросеть заменила исполнителя главной роли Джека Николсона в фильме Стэнли Кубрика "Сияние".

Ролик опубликован в YouTube-аккаунте Ctrl Shift Face.

Для сознания видео используется особая технология Deepfake ("Глубокая подделка"), позволяющей создавать видеоподделки любого содержания. Нейросеть с высокой точностью встраивает в ролик любого известного человека.

Пользователи восхитились точностью копии, и даже захотели увидеть Николсона в фильмах Керри.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!