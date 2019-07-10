https://news.day.az/showbiz/1136535.html Джим Керри заменил Джека Николсона в "Сиянии" Кубрика
Джим Керри заменил Джека Николсона в "Сиянии" Кубрика
Нейросеть заменила исполнителя главной роли Джека Николсона в фильме Стэнли Кубрика "Сияние".
Ролик опубликован в YouTube-аккаунте Ctrl Shift Face.
Для сознания видео используется особая технология Deepfake ("Глубокая подделка"), позволяющей создавать видеоподделки любого содержания. Нейросеть с высокой точностью встраивает в ролик любого известного человека.
Пользователи восхитились точностью копии, и даже захотели увидеть Николсона в фильмах Керри.
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