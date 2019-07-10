Победительница конкурса "Евровидение 2011" Нигяр Джамал поделилась в Instagram новым видео.



Как сообщает BAKU.WS, певица отметила, что готовится к фестивалю "Жара", передает Day.Az.



Репетиция зажигательного танца исполнительницы вызвал восторг поклонников Нигяр Джамал и пользователей Сети.

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