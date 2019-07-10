Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованного в среду на сайте издания, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным журнала, за этот год 29-летняя певица заработала 185 миллионов долларов. Отмечается, что ее тур с альбомом Reputation, который собрал 226,1 миллиона долларов, официально является самым кассовым туром в истории США.

При этом ранее альбом Reputation, который за первую неделю был продан тиражом более двух миллионов копий, помог Свифт занять второе место среди самых высокооплачиваемых певиц 2018 года в рейтинге журнала.

Второе место среди самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года заняла американская топ-модель и владелица компании по производству косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер, заработок которой журнал оценил в 170 миллионов долларов. Третье место занял американский рэпер Канье Уэст с доходом 150 миллионов долларов. Пятерку лидеров рейтинга замкнули футболист Лионель Месси (127 миллионов) и британский музыкант Эд Ширан (110 миллионов).

Отмечается, что большинство попавших в рейтинг знаменитостей являются музыкантами (38 человек) и спортсменами (34 человека). Рейтинг был составлен журналом Forbes на основе данных о заработке знаменитостей за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года до вычета налогов.

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