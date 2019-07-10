Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Рейтинг возглавила певица Тейлор Свифт, доход которой за год вырос на 131%, она за год заработала около $185 млн,передает Day.Az.

На втором месте оказалась Кайли Дженнер - она заработала $170 млн.

Следом идет рэпер Канье Уэст с доходом в $150 млн.

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