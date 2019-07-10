https://news.day.az/showbiz/1136847.html Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей.
Рейтинг возглавила певица Тейлор Свифт, доход которой за год вырос на 131%, она за год заработала около $185 млн,передает Day.Az.
На втором месте оказалась Кайли Дженнер - она заработала $170 млн.
Следом идет рэпер Канье Уэст с доходом в $150 млн.
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