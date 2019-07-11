Светлана Лобода попала в громкий скандал. Вчера в своем Instagram певица опубликовала голое фото, которое оказалось чужим. Позднее модель, которая была запечатлена на этом кадре, резко ответила украинской певице, а та в ответ заблокировала ее.

Напомним, что вчера LOBODA запостила снимок, на котором запечатлена полностью обнаженная девушка, стоящая на голове. Некоторые из подписчиков Лободы заподозрили обман, но певица игнорировала их.

Как сообщает Day.Az, через некоторое время подлинная модель на фотографии разоблачила певицу на своей странице в социальной сети.

"Знаменитость притворяется мной! Я не могу понять, почему человек с 5 миллионами подписчиков крадёт мою фотографию и притворяется мной! Что не так с людьми? Зачем ты это делаешь, Светлана Лобода? В добавок ко всему, фотография была отретуширована, чтобы фигура выглядела стройнее. И вместо того, чтобы признать, что она сделала... Она удаляет комментарии, которые упоминают меня, и удаляет мои комментарии тоже. Работы художника должны быть защищены", - написала в посте Nude Yoga Girl.

Девушка также добавила, что Светлана Лобода удаляет ее комментарии и блокирует всех, кто пишет о том, что на фото - Nude Yoga Girl.

Сама Лобода не признает свою вину. В сторис артистка опубликовала скриншот поста Nude Yoga Girl и добавила подпись, что не утверждала, что на фото она сама.

Отметим, что публикацию певицы заблокировали в Instagram.

Н. Гасымова

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