Известного американского певца R Kelly, которого ранее обвинили в домогательствах, насилии и арестовали по обвинению в детской порнографии и уклонении от правосудия.

Об этом пишет The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По словам помощника окружного прокурора в штате Иллинойс Джозефа Фитцпатрика, обвинение включает в себя 13 пунктов.

"Обвинительный акт включает в себя обвинения в детской порнографии, соблазнение несовершеннолетних, а также в уклонение от правосудия", - отметил он.

Известно, что в июне проходило слушание в суде, на котором певец заявил о непризнании себя виновным. В целом же против него выдвинули 21 обвинение в сексуальном насилии.

Напомним, ранее R Kelly был признан виновным в изнасиловании. Суд вынес официальный приговор музыканту, чье настоящее имя Роберт Сильвестр Келли.

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