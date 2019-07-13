13 июля состоялась свадьба известного актера и видео-блогера Алихана Раджабова.

Как передает Day.Az со ссылкой на соцсети, свадьба проходит в одном из домов торжеств Баку, куда были приглашены близкие и родственники, а также известные в Азнете личности.

Предлагаем вашему вниманию несколько фотографий с мероприятия.

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