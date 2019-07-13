https://news.day.az/showbiz/1137741.html Алихан Раджабов женился - ФОТО со свадьбы
Алихан Раджабов женился - ФОТО со свадьбы
13 июля состоялась свадьба известного актера и видео-блогера Алихана Раджабова.
Как передает Day.Az со ссылкой на соцсети, свадьба проходит в одном из домов торжеств Баку, куда были приглашены близкие и родственники, а также известные в Азнете личности.
Предлагаем вашему вниманию несколько фотографий с мероприятия.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре