Британский певец Эд Ширан рассказал о беспокоящей его тревожности, сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

28-летний исполнитель поделился, что сократил круг общения до четырех человек из-за недуга. Ему также пришлось избавиться от телефона.

"Я испытываю беспокойство каждый день", - заявил Ширан.

Певец признался, что слава заставила его чувствовать себя оторванным от жизни, отметив, что избегает выходить на улицу.

Он также рассказал, что его расстраивает, когда люди подходят к нему только ради того, чтобы сфотографироваться.

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