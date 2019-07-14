https://news.day.az/showbiz/1137749.html Эд Ширан заявил о страшной болезни
Эд Ширан заявил о страшной болезни
Британский певец Эд Ширан рассказал о беспокоящей его тревожности, сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
28-летний исполнитель поделился, что сократил круг общения до четырех человек из-за недуга. Ему также пришлось избавиться от телефона.
"Я испытываю беспокойство каждый день", - заявил Ширан.
Певец признался, что слава заставила его чувствовать себя оторванным от жизни, отметив, что избегает выходить на улицу.
Он также рассказал, что его расстраивает, когда люди подходят к нему только ради того, чтобы сфотографироваться.
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