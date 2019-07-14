https://news.day.az/showbiz/1137750.html Умерла 35-летняя звезда YouTube и Instagram
Умерла 35-летняя звезда YouTube и Instagram
Звезда YouTube и инстаграма Эмили Хартридж в возрасте 35 лет ушла из жизни в первой смертельной аварии на электрическом скутере в Великобритании.
Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как сообщается, скутер блогера врезался в грузовик. Инцидент произошел неподалеку от дома звезды интернета в Баттерси, в южном Лондоне.
Отмечается, что до своей смерти Хартридж успела приобрести огромную аудиторию. К примеру, на ее канал в YouTube подписано свыше 340 000 человек.
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