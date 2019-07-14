https://news.day.az/showbiz/1137797.html Умерла известная американская актриса
Умерла известная американская актриса
В Калифорнии на 53-м году жизни умерла американская актриса Стефани Нижник, сообщает Variety.
Причина смерти артистки пока неизвестна, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Стефани Нижник сыграла доктора Эвелин Аризу в сериале "Остаться в живых".
Актриса также снималась в сериалах "Анатомия страсти", "Любовь вдовца", "Морская полиция: Спецотдел", "Параллельные миры", "C.S.I.: Майами" и "Звездный путь: Энтерпрайз".
Она также исполнила роль Перим в фильме "Звездный путь: Восстание".
Нижник активно занималась благотворительностью, помогала детям и животным.
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