Американской певице Дженнифер Лопес пришлось отменить концерт в спортивном комплексе "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке из-за масштабного отключения электричества. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что исполнительница выразила сожаление из-за произошедшего и призналась, что она "расстроена и опустошена". Сбой произошел из-за того, что в районе загорелся трансформатор. В этот момент Лопес ждала выхода на сцену. Позднее она рассказала, что всех медленно и спокойно эвакуировали. Она пообещала выступить перед теми, кто купил билет на ее шоу.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!