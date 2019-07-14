https://news.day.az/showbiz/1137839.html Ройа отказалась от Instaqram - ФОТО
Ройа отказалась от Instaqram - ФОТО
Заслуженная артистка Азербайджана Ройа Айхан решила отказаться от популярной соцсети Instaqram.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом сообщил стилист Эльнур Гасанов.
О неожиданном решении Ройи Эльнур написал у себя на странице в Instaqram. По его словам, теперь новости о Ройе ее поклонники смогут узнать на страницах стилиста и других ее друзей.
Последняя запись Ройи в Instaqram датирована 27 июня.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре