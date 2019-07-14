Заслуженная артистка Азербайджана Ройа Айхан решила отказаться от популярной соцсети Instaqram.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом сообщил стилист Эльнур Гасанов.

О неожиданном решении Ройи Эльнур написал у себя на странице в Instaqram. По его словам, теперь новости о Ройе ее поклонники смогут узнать на страницах стилиста и других ее друзей.

Последняя запись Ройи в Instaqram датирована 27 июня.

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