Американский актер Киану Ривз попал на видео, где якобы он обезвреживает грабителя в супермаркете.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующий ролик появился на YouTube-канале Corridor.

В ролике молодые люди встречают Киану Ривза в магазине, просят его оставить автограф. В этот момент в супермаркете появляется грабитель с пистолетом. Через некоторое время приезжает полиция, преступник берет Ривза в заложники, однако актер обезвреживает его броском через себя.

Авторы ролика применили специальную технологию, которая помогает смонтировать видео, в котором "примет участие" известный человек.Она позволяет закрепить лицо селебрити на любом другом человеке.

Пользователи Сети восхитились работой авторов видео. Однако некоторые расстроились, поскольку были уверены, что на кадрах реальный Киану Ривз.

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