Бари Алибасов избил подругу в прямом эфире «Пусть говорят»
Продюсер Бари Алибасов во время съемок программы "Пусть говорят" побил свою подругу Лиану.
Видео появилось в эфире Первого канала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Продюсера разозлили слова девушки о том, что все его несчастья начались после женитьбы на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Алибасов подошел к Лиане, схватил ее за лицо и попытался его сжать.
Лиана расплакалась и покинула съемочную площадку.
Выпуск телешоу с участием Алибасова вышел в эфир 15 июля под названием "Что пытался скрыть Бари Алибасов, выдавая себя за жертву отравления".
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина заключили брак в 2018 году после долгих лет знакомства. Алибасову на тот момент был 71 год, Федосеевой-Шукшиной - 80 лет. Родственники актрисы негативно отреагировали на ее замужество, а внучка Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко продала ее квартиру.
Алибасов был госпитализирован 4 июня с ожогами внутренних органов. Сообщалось, что он случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Его выписали из больницы через две недели.
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