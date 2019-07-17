После долгих и мучительный экранных тестов режиссёр Баз Лурман нашёл своего короля рок-н-ролла. Элвиса Пресли в музыкальном байопике сыграет Остин Батлер. Фильм расскажет о начале карьеры легендарного певца и актера, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Батлер присоединится к уже утверждённому Тому Хэнксу, который исполнит роль менеджера певца, полковника Тома Паркера. Именно Паркер сделал из малоизвестного Пресли настоящую музыкальную икону.



Помимо Остина Батлера, известного в основном своими сериальными ролями, на роль Элвиса претендовали Энсел Элгорт, Аарон-Тейлор Джонсон, Гарри Стайлс, Майлз Теллер. Но многочисленные тесты в гриме помогли режиссёру сделать свой выбор. Для База Лурмана это будет первый полнометражный фильм после "Великого Гэтсби", вышедшего в 2013 году. Съёмки пока безымянной биографической ленты про Элвиса пройдут в этом году, премьера же запланирована на 2020 год.

Это будет уже четвёртый фильм за последние 2 года, посвящённый всемирно известным музыкантам. В 2018 году вышла "Богемская Рапсодия" про Фредди Меркьюри. Рами Малек получил за эту роль премию "Оскар". В начале 2019 года на экраны вышел "Рокетмен", рассказывающий про юность Элтона Джона. В разработке находится фильм про Боя Джорджа, на роль которого претендует Софи Тёрнер.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!