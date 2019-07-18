https://news.day.az/showbiz/1138948.html Звезда сериала "Чернобыль" обратился к фанатам
Звезда сериала "Чернобыль" обратился к фанатам
Звезда сериала "Чернобыль" Джаред Харрис попросил поклонников опасных мест быть осторожными с фотографиями в зоне отчуждения. Об этом он сообщил в интервью BuzzFeed.
- Посоветовал бы им быть осторожными, так как некоторые, кажется, делают фотографии с определёнными предметами, потенциально опасными, - пояснил актёр.
По его словам, интерес к ЧАЭС станет на некоторое время приключенческим туризмом.
Напомним, нашумевший сериал 2019 года "Чернобыль" выдвинут на номинацию "Лучший мини-сериал" HBO. Пятисерийная лента, вышедшая 6 мая в США и 7-го - в Великобритании, получила всеобщее признание критиков.
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