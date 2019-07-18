Имидж для звезды - это все. Но далеко не всегда знаменитости были такими ухоженными и неотразимыми. В конце концов, быть неотразимым - это тяжелый труд. Тут звездам никак не справиться без личного имиджмейкера. Давайте посмотрим, какими были эти знаменитости до того, как наняли лучших стилистов.

1. Дженнифер Лоуренс

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2. Адель

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3. Брэдли Купер

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4. Эмма Стоун

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5. Кристен Стюарт

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6. Келли Осборн

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7. Блейк Лайвли

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8. Том Харди

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9. Тейлор Свифт

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10. Сёстры Олсен

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11. Зак Эфрон

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12. Дита фон Тиз

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13. Эмма Уотсон

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14. Крис Прэтт

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