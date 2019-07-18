Имидж для звезды - это все. Но далеко не всегда знаменитости были такими ухоженными и неотразимыми. В конце концов, быть неотразимым - это тяжелый труд. Тут звездам никак не справиться без личного имиджмейкера. Давайте посмотрим, какими были эти знаменитости до того, как наняли лучших стилистов.

1. Дженнифер Лоуренс

2. Адель

3. Брэдли Купер

4. Эмма Стоун

5. Кристен Стюарт

6. Келли Осборн

7. Блейк Лайвли

8. Том Харди

9. Тейлор Свифт

10. Сёстры Олсен

11. Зак Эфрон

12. Дита фон Тиз

13. Эмма Уотсон

14. Крис Прэтт

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