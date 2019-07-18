В начале июня 2019 стало известно о расставании одной из самых красивых пар Голливуда - супермодели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера. За время отношений у них родилась дочь Леа. После разрыва экс-возлюбленные приняли решение вместе воспитывать ребенка, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Так, недавно Брэдли Купер забрал дочь к себе в Лос-Анджелес, так как ее мама принимала участие в съемках и не имела возможности уделять время ребенку. Однако, судя по всему, Леа опять пребывает под присмотром Ирины Шейк. Папарацци запечатлели супермодель во время прогулки с дочерью. Вместе они весело провели время на детских каруселях. На кадрах Ирина Шейк совершенно счастлива, будто расставания с Купером и не было.

К слову, относительно причины расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера существуют разные версии. Изначально причиной называли разные взгляды на афиширование личной жизни, затем виновницей назвали мать Брэдли Купера - Глорию, а теперь появилась информация о новых отношениях актера. СМИ сообщили, что Леди Гага переехала к Брэдли Куперу.

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