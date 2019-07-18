Актер Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк согласились не переезжать из Нью-Йорка из-за двухлетней дочери Леи де Сейн. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о подробностях разрыва пары сообщает портал TMZ.

Отмечается, что Купер и Шейк согласились оформить равноправную опеку над ребенком. Документ еще официально не подписан.

13 июля стало известно, что певица Леди Гага, которая снималась вместе с Купером в фильме "Звезда родилась", переехала к артисту и живет с ним уже около месяца. Отмечалось, что роман между артистами завязался во время съемок. О расставании Шейк и Купер со ссылкой на источники сообщалось в июне.

В феврале Леди Гага разорвала помолвку со своим менеджером Кристианом Карино.

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