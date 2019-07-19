Певица Лолита впервые прокомментировала свое расставание с пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым.

Об этом сообщает "Комсомольская правда", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я не в состоянии развода. Мы с мужем пока просто разъехались. Никто из нас пока не подавал заявления на развод. Это нормальная пыль, которую надо стирать с отношений", - отметила артистка.

Она отказалась отвечать на вопрос о разделе имущества, однако поделилась своим мнением по поводу брачных контрактов: "Я хорошо отношусь к брачным контрактам. Это нормальная мировая практика".

4 июля Лолита рассказала о расставании с Ивановым. Тогда она пояснила, что такое совместное решение было принято из-за того, что супруги уже довольно продолжительное время равнодушны друг к другу. "У меня был замечательный "молодой" муж целых девять лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне", - написала она в соцсетях. Лолита и Дмитрий Иванов поженились в 2010 году.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!