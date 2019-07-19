Американская звезда Леди Гага закатила вечеринку в Калифорнии после атаки хейтеров, защищавших Ирину Шейк, сообщает JustJared.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По имеющейся информации, поводом для праздника стал запуск ее личного бренда косметики Haus Laboratories.Собственную линию певица задумала еще весной, а в июле анонсировала старт продаж.

Поклонники сразу связали вечеринку со слухами о победе над Ириной Шейк в борьбе за Брэдли Купера, ведь недавно партнеры по фильму "Звезда родилась" съехались.

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