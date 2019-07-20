Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби рассказали, какие фильмы они не смотрели
Марго Робби никогда не смотрела франшизу "Звездные войны", сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Я никогда не видела "Звездные войны ", - смеясь сказала актриса во время интервью с коллегами по фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо.
Когда актрису переспросили, может, хотя бы "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов" или "Звездные войны: Последние джедаи", Робби ответила - "нет, ни одной части франшизы".
"Сейчас я специально их не смотрю только потому, что понимаю, как это бесит людей: "Как? Ты не видела этот фильм?". Интересно, как долго я смогу продержаться", - прокомментировала актриса.
Для того чтобы поддержать свою коллегу, Брэд Питт заявил, что никогда не смотрел "Унесенные ветром", а Леонардо Ди Каприо - "Звуки музыки".
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