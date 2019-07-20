Марго Робби никогда не смотрела франшизу "Звездные войны", сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я никогда не видела "Звездные войны ", - смеясь сказала актриса во время интервью с коллегами по фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо.

Когда актрису переспросили, может, хотя бы "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов" или "Звездные войны: Последние джедаи", Робби ответила - "нет, ни одной части франшизы".

"Сейчас я специально их не смотрю только потому, что понимаю, как это бесит людей: "Как? Ты не видела этот фильм?". Интересно, как долго я смогу продержаться", - прокомментировала актриса.

Для того чтобы поддержать свою коллегу, Брэд Питт заявил, что никогда не смотрел "Унесенные ветром", а Леонардо Ди Каприо - "Звуки музыки".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!