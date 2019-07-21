На актера Саймона Яма, известного по фильму "Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 - Колыбель жизни", напали с ножом во время выступления в Китае. Об этом пишет TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, во время выступления актер попросил присутствующих людей подняться на сцену, один из них напал на него с ножом и покалечил. Неизвестный нанес ему ножевое ранение в живот и несколько раз ударил 64-летнего Яма.

Охрана помешала нанести неизвестному новое ранение и задержала его. В настоящее время нападающий находится под стражей. Актера госпитализировали, и он находится под наблюдением специалистов. Его жизни ничего не угрожает, уточняет издание.

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