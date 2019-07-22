Ксения Собчак попросила россиян перестать напоминать про ее участие в телепроекте "Дом-2".

Об этом она написала в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я хулиганка. И это основное, что меня определяет. Я люблю смешивать жанры. Прекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим "Домом-2"", - заявила она.

Очередная запись появилась в ее блоге спустя сутки после скандальной публикации, в которой она обвинила россиян в равнодушном отношении к репутации. По ее словам, в стране отсутствует институт репутации, а людей не интересуют проступки друг друга в прошлом.

В мае Собчак была назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", входящего в медиахолдинг "Газпром-медиа". Она также ведет канал на YouTube, на котором выходит шоу "Осторожно, Собчак!".

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