58-летнему голливудскому актеру Джорджу Клуни сообщили о том, что у него есть внебрачная дочь.

Об этом сообщает издание NW со ссылкой на личные источники, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По информации прессы, Джордж Клуни получил письмо от анонима, в котором и шла речь о внебрачном ребенке. Якобы девочку родила экс-возлюбленная Клуни - актриса и модель Стэйси Киблер, с которой он встречался в течение двух лет - с 2011 до 2013. СМИ утверждает, что Стэйси мечтала выйти замуж за Джорджа и даже переехала к нему, однако актер не был готов к такому шагу. Вскоре пара рассталась, а спустя девять месяцев, 20 августа 2014, Стэйси Киблер родила дочь Аву.

Отметим, эту информацию тоже со ссылкой на собственные источники опровергают другие издания. Дочь модели - очень похожа на ее нынешнего мужа, а не бывшего бойфренда.

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