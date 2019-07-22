Мелисса Нуриева, победительница конкурса красоты "Красавица Азербайджана-2019" рассказала о том, как чуть не погибла на море.

Об этом сообщила сама модель, передает Day.Az со ссылкой на Lent.az.

"Я тонула в море. Аллах спас меня от смерти. Я не помню все детали произошедшего, но могу сказать, что не могла дышать и почувствовала внезапную тяжесть. Я пробыла на дне минут 20 и не могла подняться. Благодаря усилиям врачей мне стало лучше. После этого случая очень боюсь пляжей, дала себе слово никогда не идти на море. Аллах дал мне второй шанс на жизнь", - сказала Мелисса.

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