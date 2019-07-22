Из-за укуса ядовитого паука британскому актеру Мэтью Филипсу грозит ампутация ноги.

Об этом сообщает издание Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

После поездки в Лас-Вегас Филипс заметил на правой ступне небольшое красное пятно. Через несколько дней оно заметно увеличилось и почернело, а нога распухла. Лишь после этого 44-летний актер решил обратиться к врачу.

К тому времени на ступне появилась огромная язва, вкруг которой начался некроз тканей. Врачи полагают, что она образовалась в результате укуса коричневого паука-отшельника. Филипс не заметил его, поскольку из-за диабета 2-го типа его нога потеряла чувствительность. Актер подозревает, что паук укусил его, когда он снял обувь в гостинице Лас-Вегаса или в самолете.

Филипса прооперировали и удалили омертвевшие ткани. Из-за поврежденных диабетом нервных окончаний ему не потребовалось обезболивание. "Я мог бы встать на гвоздь и даже не почувствовать этого, - говорит он. - Они отрезали всю мертвую плоть и мертвые ткани, это было отталкивающее зрелище. Никогда не видел ничего отвратительнее".

Теперь Филипсу приходится внимательно следить за заживающей раной на ступне. Если в нее снова попадет инфекция, ногу могут ампутировать.

Коричневые пауки-отшельники распространены на востоке США. Чаще всего кусают людей, когда попадают на одежду или постель. Ощущения при укусе напоминают укол иголкой. Через несколько часов появляются боль и зуд, затем начинаются тошнота, недомогание, лихорадка. На месте укуса может образоваться некротическая язва.

Мэтью Филипс снимался в британской мыльной опере "Ферма Эммердейл", которая выходила на телеканале ITV с 1972 года, и другие телевизионных сериалах.

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