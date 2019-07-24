Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес сегодня, 24 июля, отмечает юбилей. Смотря на эту красотку, тяжело поверить, что ей исполняется 50 лет! Не зря в этом году она получила официальный статус иконы стиля, ведь ее внешнему виду и физической форме можно только позавидовать.

Невероятная харизма, потрясающий голос и безупречная красота - такой симбиоз качеств помог Лопес добиться успеха и стать одной из самых узнаваемых певиц на планете.

В честь юбилея артистки ay.Az со ссылкой на Сегодня подготовил для вас самые интересные факты из жизни звезды.

1. У именитой певицы помимо Джей Ло есть и другие прозвища - Лола, Белла и Ла-Лопес. А в юном возрасте Лопес из-за широких бедер и узкой талии сверстники называли "La Guitarra" (гитара), а из-за взрывного характера "Fuego" (огонь).

2. После окончания школы Дженнифер Лопес подрабатывала продавцом-консультантом в парфюмерном магазине.

3. Дженнифер как-то раз попала в тюрьму. Всему виной стала перестрелка, которую устроил на тот момент ее возлюбленный - самый богатый рэпер в мире Пафф Дэдди. Полиция задержала автомобиль, в котором певица пыталась скрыться с места происшествия, но сразу после допроса Джей Ло отпустили, а сам музыкант оказался в суде.

4. Дебютный альбом "On the 6" Лопес назвала на честь маршрута в метро, по которому она добиралась в школу.

5. За роль в фильме "Если свекровь - монстр" в 2005 году знаменитость получила 15 миллионов долларов, что сделало ее одной из самых высокооплачиваемых латиноамериканских актрис в Голливуде.

6. В 2007 году звезда попала в рейтинг двадцати самых богатых женщин из всего шоу-бизнеса по версии Forbes.

7. Лопес никогда не страховала свои ягодицы на миллион долларов. Этот слух активно распространялся в СМИ несколько лет назад. На шоу Джеймса Кордена певица четко дала понять, что это ложь.

8. Уже несколько лет в райдере поп-звезды не меняется одно и тоже условие - чтобы во всех помещениях, где будет находиться певица (отель и гримерка) были белые розы и лилии, которые нужно менять каждые три дня. К слову, в 2012 году Джей Ло приезжала с концертом в Киев и в списке ее требований также были указаны эти цветы.

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