Американская певица Бритни Спирс, которая показала, как готовится к лету на тренировках, уже давно не скрывает свои романтические отношения с 25-летним парнем Сэмом Асгари. Но только лишь недавно пара официально появилась вместе на красной дорожке во время премьеры фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, 37-летняя Бритни Спирс выглядела счастливой и очень влюбленной. Нежные поцелуи и трепетные прикасания - влюбленные совсем не скрывали своих чувств перед фотографами. Для первого совместного выхода в свет Бритни выбрала облегающее красное платье с драгоценным чокером, а ее спутник - классический светлый костюм.

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