Голландский и американский актер Рутгер Хауэр умер 19 июля, передает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ему было 75 лет.

Как сообщил агент актера Стив Кенис, актера уже похоронили.

Одной из самых его значимых ролей стало воплощение актером в фильме "Бегущий по лезвию" персонажа Роя Батти.

Также Хауэр получил известность за роли в фильмах "Побег из Собибора", "Фатерлянд", "Слепая ярость" и другие киноленты.

Отмечается, что актера награждали престижными кинопремиями "Сатурн" и "Золотой глобус".

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