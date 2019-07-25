Маленькая «копия» Рианны взорвала Instagram - ФОТО
"Я чуть не выронила телефон. Как?" - с таким комментарием Рианна выложила на своей странице в Instagram фотографию девочки, которая невероятно похожа на певицу.
Как сообщает Day.Az, девочку на фотографии зовут Ала и ей 7 лет. Фотографиями девочки на ее и своей страницах делится ее мама Брия.
Отметим, что сходство Алы с Рианной заметила не только певица, но и ее звездные коллеги. Так, Тайра Бэнкс также выложила фотографию юной красавицы в надежде найти ее и, возможно, сделать из нее в будущем успешную модель. После этого знакомые Алы и Брии стали отмечать Тайру под ее постами.
Друзья и поклонники Рианны были поражены, насколько девочка похожа на певицу. В комментариях они начали подшучивать над Рианной и спрашивать, почему она не рассказала, что у нее есть ребенок.
Н. Гасымова
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