Шестидесятилетний телеведущий, а также теле- и кинопродюсер Михаил Ширвиндт обратился в суд с иском о расторжении брака с супругой Татьяной Морозовой. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда Москвы, передает Day.Az.

"Иск был зарегистрирован мировым судебным участком №418 17 июля, досудебная беседа по нему назначена на 1 августа", - рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая. Как и прочие подобные иски, он будет рассматриваться в закрытом от публики режиме.



Михаил Ширвиндт долгое время был ведущим телепрограмм "Дог-шоу "Я и моя собака" и "Хочу знать". Сейчас телеведущий регулярно выкладывает ролики на свой YouTube-канал, посвященный путешествиям и кулинарии, на который подписано 80 тысяч пользователей.



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